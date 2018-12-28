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Tramvayda çocuğa cinsel istismara 8 yıl 4 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 17:24 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de tramvayda H.S.

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de tramvayda H.S. (16) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat Doruk (68), yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen Ekim ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Murat Doruk, tramvayda H.S.'ye elle cinsel istismarda bulundu. Doruk, çocuğun şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya katılan sanık Murat Doruk suçsuz olduğunu öne sürdü. Duruşmada ağlayan Doruk, "Tramvay çok kalabalıktı. İnsanlar ilerlemiyordu. Ben yıllardan beri tramvay ile gelip giderim. Yanlışlıkla birkaç defa elim değmiş olabilir. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Murat Doruk'u 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tahliyesine karar verdi.

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