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Tramvay'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 08:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Marmara bölge muhasebe imamı olduğu belirtilen O.S.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-FETÖ'nün Marmara bölge muhasebe imamı olduğu belirtilen O.S. ile eşi F.S. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan aranması bulunan "Sami" kod adlı O.S. ve örgütün kadın yapılanmasından sorumlu eşi F.S.'nin Güngören'de saklandığını belirledi. Polis ekipleri durumu, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Organize polisleri, Güngören'de bulunan bir AVM'nin önündeki tramvay durağına gelen tramvaya bindikleri sırada O.S. ve eşi F.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, O.S.'nin üzerinde yaptığı aramada sahte kimlik buldu. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen O.S.'nin, geçmişte örgütün Başakşehir, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'den sorumlu muhasebe imamı olduğu, 2018 yılında ise Marmara bölgesinden sorumlu muhasebe imamlığına getirildiği öğrenildi. Şüpheli O.S. ve eşi F.S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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