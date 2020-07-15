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Tramvayda gergin anlar! Maske takmamakta ısrar edince...

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2020 16:53 | Son Güncelleme

Antalya'da maske takmadığını fark ettikleri kadın yolcuya tepki gösteren diğer yolcular, gergin anlar yaşadı. Kimsenin uyarısını dikkate almayan kadın yolcu, verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi.

Antalya’da bir tramvay hattında çekilen görüntülerde, bir kadın yolcunun maskesini takmadığı, diğer vatandaşların da ‘Maskenizi takar mısınız?’ uyarısında bulunduğu görüldü. Görüntülerde yanında maskesi bulunduğu halde takmamakta ısrar eden genç kadına defalarca uyarıda bulunan yolcular, ‘Ödesin cezayı görsün’ diyerek tepki gösterdi. Genç kadın ise ‘Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda’ cevabını verdi. Görüntülerde daha sonra güvenlik görevlisinin gelerek, maskesini takmamakta direnen yolcuya ikazda bulunduğu görüldü. İkaz ve tepkilerin ardından genç kadının tramvaydan indiği öğrenildi.

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