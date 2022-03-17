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  4. Tramvayda 'yol verme' kavgası! Yumruklar hakaretler havada uçuştu

Tramvayda 'yol verme' kavgası! Yumruklar hakaretler havada uçuştu

17.03.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam saatlerinde Mescid-i Selam Topkapı tramvayında, yol verme ve ilerleme kavgası yaşandı. Yolcu, kendisini uyaran bir kişiye, hakaret edip, saldırmaya başladı. Diğer yolcular araya girerek, kavganın büyümesine engel oldu. Topçular İstasyonu'nda tramvaydan inen kişi, tartıştığı kişinin aşağı inmesini istedi. Güvenlik personeli araya girerek, kişiyi tramvaydan uzaklaştırdı. Yaşanan tüm o anlar ise, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Tramvayda 'yol verme' kavgası! Yumruklar hakaretler havada uçuştu

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Mescid-i Selam Topkapı tramvay hattında meydana geldi. Sultangazi yönüne giden tramvay, Rami İstasyonu'ndaki yolcuları aldıktan sonra iddiaya göre, bir yolcu diğer yolcularla yol verme ve ilerleme konusunda tartışmaya başladı.

ARAYA DİĞER YOLCULAR GİRDİ

Yolcu, kendisini uyaran bir kişiye, hakaret edip, saldırmaya başladı. Diğer yolcular araya girerek, kavganın büyümesine engel oldu. Topçular İstasyonu'nda tramvaydan inen kişi, tartıştığı kişinin aşağı inmesini istedi.

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Yolcular, istasyondaki güvenlik personelini uyardı. Güvenlik personeli araya girerek, kişiyi tramvaydan uzaklaştırdı. Yaşanan tüm o anlar ise, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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(DHA)

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