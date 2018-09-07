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Tramvayın altında kalan adam yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, hemzemin geçitte, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Teke'ye (77) tramvay çarptı.

Tramvayın altında kalan adam yaralandı

Hakan AKGÜN/İLKADIM (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da, hemzemin geçitte, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Teke'ye (77) tramvay çarptı. Tramvayın altında kalan Teke, çevredekiler tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, İlkadım ilçesindeki Kılıçdede tramvay durağında meydana geldi. Sultan Teke, tramvayın geldiğini görmeden, yolun karşısına geçmek istedi. Teke'ye, Tekkeköy ilçesi yönüne giden S.M. (22) yönetimindeki 5525 No'lu tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve tramvayın altında kalan Teke, yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle Teke, tramvayın altından çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Teke'yi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sultan Teke, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tramvayın altında kalan adam yaralandı

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