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Tramvayın çarptığı Japon turist hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

Fatih'te geçtiğimiz hafta tramvayın çarptığı japon uyruklu kadın turist Yoko Takahashi (58) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber: Alper KORKMAZ /İSTANBUL , (DHA) Fatih'te geçtiğimiz hafta tramvayın çarptığı japon uyruklu kadın turist Yoko Takahashi (58) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay 8 Eylül cumartesi günü sabah saatlerinde Beyazıt Tramvay durağı yakınında meydana gelmişti. Kazada yolun karşısına geçmeye çalışan japon turistler Yoko Takahashi (58) ve Tami Ishıda (48) tramvay çarpmış. Tramvayın altında kalarak yaklaşık 20 metre sürüklenen Yoko Takahashi (58) ağır yaralanmış, arkadaşı Tami Ishıda (48) ise hafif şekilde yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve burada tedavisi süren Yoko Takahashi (58) geçtiğimiz perşembe günü yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

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