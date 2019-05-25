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Tramvayın çarptığı vatandaş ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

Eskişehir’de tramvayın çarptığı vatandaş ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleşti.

Eskişehir’de tramvayın çarptığı vatandaş ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleşti. E.G. idaresinde olan ve Otagar-Osmangazi yönünde hareket eden tramvay, raylardan karşıya geçmek isteyen İsmail Hira’ya (59) çarptı. Kaza sonucunda olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan vatandaş, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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