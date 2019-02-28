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Trans birey Derya'ya cinayetten 18 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

BURSA'da, trans birey Derya Yıldırım'ın (49), trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı Can Görkem Bayraktar'ı (20) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada karar çıktı.

Trans birey Derya'ya cinayetten 18 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, trans birey Derya Yıldırım'ın (49), trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı Can Görkem Bayraktar'ı (20) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, son sözünde "Öldürme kastı ile hareket etmedim. Sizin huzurunuzda o da olabilirdi" diyen Yıldırım'ı, ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ceza, cinayetin tahrik altında işlendiği gerekçesiyle 18 yıla indirildi. Oğlunu kaybeden baba Tuncay Bayraktar, cezanın az olduğunu, temyiz için üst mahkemeye başvuracağını söyledi.
Merkez Osmangazi ilçesinde geçen yıl 23 Nisan'da meydana gelen olayda, trans birey Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile 'yol verme' meselesi yüzünden tartıştı. Yıldırım, tartışmanın ardından yoluna devam edip Çekirge Caddesi'ndeki evine geldi. İddiaya göre, Yıldırım, kendisini takip eden Bayraktar ile evinin önünde kavga etti. Yıldırım, kavga sırasında sopa ile Bayraktar'ın eline vurup, yere düşürdüğü bıçağı alarak, onu yaraladı. Hastaneye kaldırılan Can Görkem Bayraktar yaşamını yitirirken, 12 yıl önce de İzmir'de sevgilisini öldürdüğü belirlenen Derya Yıldırım tutuklandı.
MAHKEME İYİ HAL UYGULAMADI
Hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Derya Yıldırım hakkında savcı, ömür boyu hapis cezası istedi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Derya Yıldırım, taraf avukatları ve ölen Bayraktar'ın babası Tuncay Bayraktar katıldı. Sanık avukatı müvekkilinin suçu meşru müdafa içinde işlediğini savunarak, tahliyesini talep etti. Yıldırım da son sözünde "Öldürme kastı ile hareket etmedim. Sizin huzurunuzda ben değil burada o da olabilirdi" dedi.
Mahkeme heyeti, trans birey Derya Yıldırım'a 'kasten adam öldürmek' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Cinayeti tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezayı, 18 yıla indirdi. İyi hal indirimi uygulamadı.
Baba Tuncay Bayraktar, sanığa az ceza verildiğini söyleyerek, "Kararı temyiz edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Trans birey Derya'ya cinayetten 18 yıl hapisTrans birey Derya'ya cinayetten 18 yıl hapisTrans birey Derya'ya cinayetten 18 yıl hapisTrans birey Derya'ya cinayetten 18 yıl hapis

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