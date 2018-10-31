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Trans birey ilk kez hakim karşısına çıktı... Salon bir anda karıştı!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 15:10 | Son Güncelleme

Bursa'da trafikte tartışma yaşadığı 20 yaşındaki genci öldüren trans bireyin yargılanmasına devam edilirken, duruşma sırasında öldürülen gencin annesi, trans bireyin avukatına çok sert tepki gösterdi.

Olay bu yıl 23 Nisan tarihinde Bursa'nın Çekirge semtinde meydana geldi. Görkem Bayraktar (20) ile trans birey olduğu öğrenilen Derya Yıldırım (49) arasında trafikte tartışma çıktı.

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Kendisine küfreden Derya Yıldırım'a kızan Görkem Bayraktar, Yıldırım'ı evine kadar takip etti. Kapısının çalınması üzerine aşağıya inen Yıldırım, yanına aldığı bıçakla Bayraktar'ı bıçaklayarak öldürdü.
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İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yıldırım, adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan Yıldırım hakkında kasten adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis talebiyle dava açıldı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Derya Yıldırım ikinci kez hakim karşısına çıktı.
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SALONDAN ÇIKARILDILAR

SALONDAN ÇIKARILDILAR
Duruşmada önceki savunmalarını tekrar eden Yıldırım, kendini savunmak istediğini ileri sürdü. Yıldırım'dan sonra söz hakkı alan avukatının savunması Bayraktar'ın ailesini sinirlendirdi. Müvekkilinin eyleminin meşru müdafaa olduğunu söyleyen avukata Bayraktar ailesi tepki gösterdi. Aile, sakinleştirilemeyince görevli polis memurlarınca duruşma salonunun dışına çıkarıldı. Bayraktar ailesi duruşma salonunun kapısında dakikalarca gözyaşı döktü. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
trans birey Bursa mahkeme cinayet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu transların çok üzerine gidiyor millet. geç git kardeşim yanından. büyük ihtimalle bi artistlık yapmaya calışılmış bu olayda. bu arada cezaevinde de mahkumlar bayram edecek
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