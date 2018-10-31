Trans birey ilk kez hakim karşısına çıktı... Salon bir anda karıştı!

Olay bu yıl 23 Nisan tarihinde Bursa'nın Çekirge semtinde meydana geldi. Görkem Bayraktar (20) ile trans birey olduğu öğrenilen Derya Yıldırım (49) arasında trafikte tartışma çıktı.

1 / 3 Kendisine küfreden Derya Yıldırım'a kızan Görkem Bayraktar, Yıldırım'ı evine kadar takip etti. Kapısının çalınması üzerine aşağıya inen Yıldırım, yanına aldığı bıçakla Bayraktar'ı bıçaklayarak öldürdü.

2 / 3 İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yıldırım, adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan Yıldırım hakkında kasten adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis talebiyle dava açıldı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Derya Yıldırım ikinci kez hakim karşısına çıktı.