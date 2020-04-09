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Trans birey, ölmeden önce kanlı fotoğrafının üzerine isim yazarak paylaşmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 3 gün önce evinin banyosunda, boğazı kesik, iple tavana asılı cansız bedeni bulunan Moldova uyruklu trans birey Eduard Grosu'nun (23), ölümünden kısa süre önce cep telefonunun WhatsApp'taki durum kısmında, üzerinde 'Beni öldüren A.O.' yazılı kanlı fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Trans birey Eduard Grosu'nun Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşadığı apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine polise haber verildi. 6 Nisan akşamı adrese gelen polis ekipleri, zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Grosu'yu, iple tavana asılı halde buldu. Öldüğü belirlenen trans bireyin boğazında kesik olduğu saptandı. Cesedin yaklaşık 2 haftalık olduğu belirlenirken, komşuları, trans bireyin en son 2 hafta önce telefonda yüksek sesle ağlayarak biriyle konuştuğunu duyduklarını, daha sonra kendisini görmediklerini söylediler.

'SOSYAL MEDYA HESABI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI'

Şüpheler üzerine polis, Grosu'nun sosyal medya hesapları ile cep telefonunu incelemeye aldı. Grosu'nun ölmeden kısa süre önce boğazında kesik bulunan kanlı fotoğrafını üzerine 'Beni A.O. öldürdü', yazarak telefonundaki WhatsApp'ın durum kısmında paylaştığı ortaya çıktı.

Arkadaşlarına 'intihar edeceğini' söylediği öğrenilen trans bireyin ölümüyle ilgili polis A.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trans birey Eduard Grosu Aydın

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