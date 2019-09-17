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Trans bireyi 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'da trans birey Gökçe Saygı'yı (39), 22 bıçak darbesiyle öldüren Şahin Yalçın (20), ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Trans bireyi 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da trans birey Gökçe Saygı'yı (39), 22 bıçak darbesiyle öldüren Şahin Yalçın (20), ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
Olay, 13 Mayıs günü sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Binada, "Dur yapma senin Allah'ın yok mu" diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular, seslerin birinci katta oturan trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi. Bunun üzerine içeri giren ekipler, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın sırtında çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi. Daha sonra yakalanan şüpheli Şahin Yalçın, tutuklandı.
Hakkında, 'Kasten insan öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Şahin Yalçın, hakim karşısına çıktı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şahin Yalçın, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapmak istemediğini belirten Şahin Yalçın, “İfade vermek istemiyorum. Savunmamı yazılı yapacağım. Bunun için mahkemenizden süre talep ederim" dedi.
'BİRİNİ ÖLDÜRDÜK' DEDİLER
Sanığın arkadaşı olduğunu söyleyen H.C., olay günü Şahin Yalçın'ın sabah saatlerinde kendisini aradığını söyledi. H.C., “Şahin beni arayıp, 'acil gel' dedi. Gelmeyeceğimi söyleyince, 'ben geleceğim, aşağıya in' dedi. Aşağıda Şahin ve Ş.K. beraberlerdi. Ş.K.'nın morali çok bozuk duruyordu. Şahin ise iyiydi. Babamın arabasıyla hareket ettiğimizde, 'birini öldürdük' dediler. Ben ciddiye almadım ama sonradan Şahin'in ağabeyini aradım" dedi.
Sanığın ağabeyi İ.Y. de duruşmada tanık olarak dinlendi. İ.Y., “Olay günü kardeşime kapıyı eşim açtı. Zaten kardeşimin arkadaşı Ş.K. da bir süredir bizim yanımızda kalıyordu. İkisi beni dışarıya çağırdı. Bana, 'birini öldürdük' dediler. Ben de polise durumu bildireceğimi söyledim. H.C. de yanımdaydı" diye konuştu.
'DALGA GEÇTİĞİNİ SANDIM'
Duruşmada sanığın arkadaşı M.A., olay günü Şahin'in kendisini aradığını ifade ederek şunları söyledi:
“Şahin Yalçın ve Ş.K. saat 08.30 sıralarında babamın dükkanına geldi. Şahin yanıma geldi, 'birini öldürdüm' dedi. Ben de dalga geçtiğini düşündüm. Çünkü yüzünde hafif güler gibi bir ifade vardı. Benden 50 TL istedi. 'Ne yapacaksın?' diye sordum. O da bana, 'akşam bırakırım' dedi ve yanımdan ayrıldı. Ş.K'nın yüzü bembeyazdı, sürekli hareket ediyordu."
Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Trans bireyi 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısındaTrans bireyi 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısındaTrans bireyi 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında

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