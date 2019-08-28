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Trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 12:10 | Son Güncelleme

BURSA'da para karşılığı ilişki için anlaştığı Sima Ç.'yi, trans birey olduğunu öğrenince çıkan tartışmada kolundan bıçaklayarak yaralayan Rafet Ö.(75), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da para karşılığı ilişki için anlaştığı Sima Ç.'yi, trans birey olduğunu öğrenince çıkan tartışmada kolundan bıçaklayarak yaralayan Rafet Ö.(75), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Rafet Ö. ifadesinde, ''Fiziğinden dolayı trans birey olduğundan şüphelendim. Bana, spor yaptığı için omuzlarının geniş olduğunu söyledi'' dedi.
Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam meydana geldi. İddiaya göre, Rafet Ö. sokakta bulduğu kartvizitin üzerindeki numarayı aradı. Kendisini 'Okşan' olarak tanıtan kişi ile para karşılığı ilişki için anlaştı. Kendisine verilen adrese giden Rafet Ö., adını Okşan olarak bildiği Sima Ç.'nin trans birey olduğunu öğrenince, evden çıkmak istedi. Ancak trans birey Sima Ç., Rafet Ö.'nün cep telefonunu gasbetti. Çıkan tartışmada Rafet Ö., üzerinde taşıdığı bıçak ile Sima Ç.'yi, kolundan bıçakladı. Sima Ç. de sopayla Rafet Ö.'nün başına vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Sima Ç. ile Rafet Ö.'yü ilk tedavilerinin ardından gözaltına aldı.
'SPOR YAPTIĞI İÇİN OMUZLARININ GENİŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'
Trans birey Sima Ç. ifadesinde fuhuş yaptığı iddialarını yalanladı. Rafet Ö. ise ''Telefonla aradığım da trans birey olduğunu söylemedi. Verdiği adrese gittiğim zaman fiziğinden dolayı şüphelendim. Sorduğum da 'Spor yaptığım için omuzlarım geniş' diyerek, tepki verdi. Daha sonra kadın olmadığını anladım ve evden çıkmak istedim. Telefonumu gasbetti, ben de yanımda bulunan bıçağı savurdum'' dedi. Sima Ç. ve Rafet Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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