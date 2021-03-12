Trans bireyin üzerine kezzap döken şüpheli Karabük’te yakalandı

İstanbulda trans bireyin üzerine kezzap döküp olay yerinden kaçan şüpheli Karabük’te yakalandı.

İstanbul Beyoğlu’nda “yüzü cerrahi maskeli ve kapüşonlu” E.B. (28), trans birey A.M.’ye (18) kezzapla saldırdıktan sonra kaçtı. Şüphelinin Karabük iline doğru kaçtığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Karabük Jandarma Suç Araştırma Timi ve Eskipazar İlçe Jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu 28 yaşındaki şüpheli Eskipazar ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

