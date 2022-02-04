Trans bireyleri yasaklayacak! Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın o sözlerine dünyadan tepki yağıyor

Başkanlık yarışını Joe Biden'a kaptıran Donald Trump, son açıklamalarıyla yine gündemde! Eğer yeniden seçilirse trans kadınların spor yapmalarını yasaklayacağını söyleyen Donald Trump'a tepki yağıyor. Unılad'ın haberine göre 22 yaşındaki sporcu Lia Thomas'ı işaret eden Trump, onun için 'yüzme takımında olan adam' dedi.

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Trump, ilk kez trans sporculara karşı görüşlerini dile getirmiyor. Daha önce de başkanken cinsiyetçi ifadeleriyle tanınan Trump, trans kadınları 'biyolojik erkekler' olarak tanımlamıştı.

GÜYA KADINLARIN HAKKINI SAVUNDU

Gelen tepkilerin ardından kadınların hakkını savunduğunu belirten Trump, 'Genç kızlar artık biyolojik erkeklerle rekabet etmemeli. Bu onlar için iyi değil. Bu kadınlara zarar veriyor.' dedi.

Lia Thomas, 2019'da hormon tedavisine başlamadan önce üç sezon boyunca erkek takımında yarışmış ve daha sonra trans birey olarak kadınlar kategorisinde yüzme yarışlarına katılmaya başladı. Thomas, trans birey olduktan sonra Aralık 2021’de kadınlar kategorisinde en iyi dereceleri elde ederek en yakın rakibi takım arkadaşına 38 saniye fark atması ABD basınında geniş çaplı tartışmalara neden olmuştu.

