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Trans oyuncu Elliot Page’den kaslı vücut paylaşımı

16.08.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirdikten sonra yeni kimliğini açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page, geçtiğimiz aylarda yaptığı ilk mayolu paylaşımın ardından, sporla gelişen vücudunu ve özellikle de karın kaslarını gözler önüne seren yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Trans oyuncu Elliot Page’den kaslı vücut paylaşımı

Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, spor salonunda geçirdiği uzun zamanların meyvesini almaya başladı. 34 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında kaslanan vücudunu gözler önüne serdi.

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Geçen yıl trans olduğunu açıklayan The Umbrella Academy dizisinin yıldızı, tişörtsüz olarak çektiği ayna selfie’sinde six-pack denilen karın kaslarıyla beğeni topladı.

İLK MAYOLU FOTOĞRAFI

Page’in bu fotoğrafı sette çektiği düşünülse de şu anda hangi projede yer aldığı bilinmiyor. Ünlü oyuncunun Ark adlı animasyon dizisi ile Robodog ve Naya Legend of the Golden Dolphin adlı dizi projeleri üzerinde çalıştığı biliniyor.
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Aralık ayında trans olduğunu ve yeni adını açıklayan oyuncu, mayıs ayında ilk kez yeni bedenini gözler önüne seren paylaşım yapmıştı. İlk mayolu fotoğrafında ince vücuduyla dikkat çeken Page’in, yeni fotoğrafı, vücudunun sporla geliştiğini gösterdi.

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