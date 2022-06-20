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Trans yüzücülerin kadınlar kategorisinde yarışması yasaklandı

20.06.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), erkek ergenliğinin herhangi bir dönemini yaşamış trans sporcuların kadın kategorilerinde yarışmasını yasakladı.

Trans yüzücülerin kadınlar kategorisinde yarışması yasaklandı

FINA ayrıca, cinsel kimliği doğumdakinden farklı olan yüzücüler için ayrı bir kategori oluşturmaya çalışacağını açıkladı.

Karar, Budapeşte'de devam eden olağanüstü kongrede FINA üyesi 152 ulusal federasyonun yüzde 71'inin oylarıyla alındı.

Kararda, erkeklikten kadınlığa geçen sporcuların, Tanner Ölçeği'nin (çocuklar, ergenler ve yetişkinlerdeki fiziksel gelişim ölçeği) ikinci aşamasının ötesinde erkek ergenliği yaşamamış olması ya da 12 yaşından küçük olması koşuluyla kadın kategorilerinde yarışabileceği belirtiliyor.

Bu karar, Olimpiyatlar'da yarışmak istediğini söyleyen Amerikalı yüzücü Lia Thomas'ın kadınlar kategorisinde yarışamayacağı anlamına geliyor.

Karar, trans kadınların ilaçla testosteron seviyelerini düşürdükten sonra bile kadınlara karşı daha avantajlı olduklarını gösteren bir raporun yayımlanmasından sonra alındı.

'AMACIMIZ HEM SPORCULARI KORUMAK HEM DE ADİL REKABETİ SAĞLAMAK'

FINA Başkanı Husain Al-Musallam, amaçlarının hem yarışmalara katılan sporcuların haklarını korumak hem de adil rekabeti sağlamak olduğunu söyledi.

Al-Musallam, "FINA'nın kapıları her atlete açık. Yeni bir kategorinin oluşturulması herkesin üst seviyede yarışabilmesi fırsatını yaratacak. Bu daha önce yapılmadı. Hiçbir atlet dışlanmış hissetmemeli" dedi.

Trans yüzücülerin kadınlar kategorisinde yarışmasıyla ilgili tartışmalar 2019'da cinsiyet değiştiren 23 yaşındaki Lia Thomas'ın bu yıl ABD'de NCCA yarışmasını kazanmasından sonra alevlenmişti.

Trans yüzücülerin kadınlar kategorisinde yarışmasına karşı olan eski İngiliz yüzücü Sharron Davies, FINA'nın kararıyla ilgili olarak BBC'ye yaptığı açıklamada, "FINA'yla gerçekten gurur duyuyorum. 4 yıl önce 60 Olimpiyat madalyalı sporcuyla birlikte Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne bilime öncelik verilmesi çağrısında bulunmuştuk. Daha önce hiçbir spor dalının yönetim organı bunu yapmamıştı" dedi.

Davies, "Yüzme çok kapsayıcı bir spor. Ama bu spor, her iki cinsiyet içinde de adil olmalı" diye konuştu.

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