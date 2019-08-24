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TransAnatolia rallisi yarın başlıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 21:32 | Son Güncelleme

KENT MERKEZİNDE GÖSTERİ DÜZENLENDİ Yarın, Abant'tan startı verilecek olan TransAnatolia rallisi öncesi katılımcılar, Bolu kent merkezinde gösteri yaptı.

KENT MERKEZİNDE GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Yarın, Abant'tan startı verilecek olan TransAnatolia rallisi öncesi katılımcılar, Bolu kent merkezinde gösteri yaptı. Kent Meydanı'nda kurulan alana getirilen yarışlarda kullanılacak olan motosiklet, atv ve kamyonlar ilgi çekti. Bir çok kişi araçlarların yanında fotoğraf çektirdi. Daha sonra araçlarına binen yarışmacılar Bolululara gösteri turu yaptı. Etkinlik kapsamında dans gösterisi de düzenlendi. Halk dansçı kızların gösterisini de ilgiyle izledi. Daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından yarışmanın sembolik olarak startı verildi. Zorlu yarış yaran sabah 08.00'da Abant'tan başlayıp 31 Ağustos'ta Göbeklitepe'de sona erecek.

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