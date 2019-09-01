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Transanatolia Rally Raid yarışı Şanlıurfa’da sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en büyük ve zorlu yarışlarından biri olarak görülen TransAnatolia Rally Raid Şanlıurfa'da sona erdi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - DÜNYANIN en büyük ve zorlu yarışlarından biri olarak görülen TransAnatolia Rally Raid Şanlıurfa'da sona erdi.

Bolu Abant Tabiat Parkı'nda 24 Ağustos'ta başlayan ve 7 ülkeden 137 sporcunun 84 araçla katıldığı TransAnatolia Rally Raid yarışının finali Şanlıurfa’da tamamlandı. Şanlıurfa etabında Tek Tek Dağları Milli Parkı'ndan start alan yarışmacılar, buradaki dağlık araziden geçerek, Mardin Ana Sulama Kanalı boyunca uzanan rotayı takip etti. Şanlıurfa Arkeloji Müzesi önündeki bitiş noktasında sona eren yarışta dereceye giren yarışmacılara burada düzenlenen törenle ödülleri verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, törende yaptığı konuşmada, yarışın Şanlıurfa'da son bulmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sporcuların bölgedeki sıcak havaya rağmen farklı bir iklimi tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Beyazgül, "Sporcuların sıcak havadan şikayetçi olmadığını ve farklı yerleri, tarihi bir kenti gördükleri için mutlu olduklarını öğrendik. Bu da bizi mutlu etti. Şanlıurfa, bir çok peygambere, medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Son olarak da Göbeklitepe ile geçmişimize, tarihimize farklı bir bakış getiren şehir. Organizasyon yetkilileri ile bu spor alanında kentimizde farklı çalışmalar yapılması için görüşeceğiz." diye konuştu.

Sporculardan Serhat Şükrü Saygılı da TransanAtolia Rally Raid yarışının dünya ve Avrupa'nın sayılı yarışları arasında yer aldığını belirtti.

Heyecanlı ve keyifli bir yarış yaşadıklarını ifade eden Saygılı, "Finiş yerinin Şanlıurfa'da yapılması çok güzel oldu. 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi sayesinde burada olmamız bizim için çok önemli. Avrupalı yarışmacıların, misafirlerimizin buraya gelmesi de tanıtım açısından fayda sağlayacaktır." dedi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliklerde vatandaşlar bol bol sporcu ve araçlarıyla fotoğraf çektirdi.

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