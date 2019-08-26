TransAnatolia yarışlarındaki kazada Türk motosikletçi yaralandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da düzenlenen 'TransAnatolia Rally Raid' yarışmasında, yarışçılardan Selçuk Necati Bektaş (53) motosikletten düşerek kaza geçirdi. Yaralanan Bektaş, parkurda yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Bolu’daki Abant Tabiat Parkı’nda 24 Ağustos tarihinde başlayan, 2 bin 300 kilometrelik rota üzerinden 31 Ağustos günü Şanlıurfa Göbeklitepe’de sona erecek olan '9. Transanatolia Rally Raid' yarışması devam ediyor. Yarış rotasında kültürel ve tarihi yerler seçilirken bugün gerçekleşen Aksaray Tuz Gölü etabında şansız bir kaza meydana geldi. Yarışçılardan Selçuk Necati Bektaş, yarış sırasında motosikletinden düşerek yaralandı. Bektaş'a ilk müdahale yarışların Türkiye Koordinatörlüğünü de üstlenen Konya UMKE ekibi tarafından yapıldı. Bektaş için olay yerine Konya'dan ambulans helikopter sevk edildi. Yola iniş yapan helikopter, Bektaş'ı alarak Konya'ya getirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk Necati Bektaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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