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TRANSAVİA FRANSA HAVAYOLU, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN İLK UÇUŞUNU YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

AVRUPA'nın en önemli havacılık grupları arasında olan,  Air France-KLM ortaklığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Transavia France Havayolu , İstanbul Havalimanı'ndan  Fransa'nın Nantes şehrine karşılıklı olarak uçuşlara başladı.

Enver ALAS /İSTANBUL, (DHA) AVRUPA'nın en önemli havacılık grupları arasında olan, Air France-KLM ortaklığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Transavia France Havayolu , İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'nın Nantes şehrine karşılıklı olarak uçuşlara başladı.

Transavia France Havayolu'nun İstanbul'a yaptığı ilk uçuş dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bir tören düzenlendi. Törende kesilen pasta yolculara ve katılımcılara ikram edildi. Havayolu şirketinin yöneticilerinden alınan bilgiye göre, İstanbul - Nantes arasında yapılacak seferler, kış sezonunda pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirecek. Uçuşların gelen talepler doğrultusunda yaz sezonunda artırılmasının planlandığı öğrenildi. Seferler 189 koltuk kapasiteli Boeing 737-800 tipi uçaklarla yapılacak.

İSTANBUL'DAN NANTES'E DİREKT UÇTULAR

Transavia France Havayolu'nun ilk yolculardan gurbetçi Ramazan Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İstanbul Havalimanı'ndan ikinci kez seyahat ettiğini ve çok memnun kaldığını söyledi. Kılıç, yeni açılan hat ile ilgili olarak "Yeni açılan İstanbul-Nantes bizim için çok iyi oldu. Önceden ya Paris ya da Lyon aktarmalı olarak geliyorduk. Şimdi Nantes'ten biniyoruz uçağa, direkt İstanbul'a gidip geleceğiz. İlk defa gidiyoruz. Şu an için bir sıkıntı yok" değerlendirmesinde bulundu.

Ailesi ile Nantes'de yaşayan Kemal Yılmaz da uçuşların başlamasının kendileri için çok iyi olduğunu dile getirdi. Nantes'e direk uçuşun kendilerine büyük kolaylık getireceğini vurgulayan Yılmaz, "Şimdi Nantes'e indiğimiz zaman 15 dakikada evimizdeyiz. İnşallah bunun devamı gelir. Nantes çok büyük olduğu gibi çevresi de çok büyük. Oralarda yaşayan çok Türk var. Ciddi potansiyel var" diye konuştu.

TRANSAVİA HAVAYOLU ŞİRKETİ HAKKINDA

Avrupa’nın en önemli havacılık grupları arasında yer alan Air France-KLM ortaklığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Transavia France, 1965 yılında kuruldu. Düşük maliyetli havayolu, 50 yılı aşkın bir süredir Avrupa'daki en güzel iş ve tatil yerlerine yolcu taşıyor. Transavia’nın sefer düzenlediği Hollanda ve Fransa’da toplam altı ana havalimanı bulunuyor. Havayolu şirketi buralardan toplamda 20 ülkeye sefer düzenliyorlar.

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