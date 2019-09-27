"Transdinyester sorununun çözümü önceliğimiz"

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Moldova'nın Transdinyester meselesine ilişkin, "Transdinyester sorununun çözümü önceliğimizdir. Bu sorun, Moldova'nın tarafsız olma statüsünün korunmasıyla çözülebilir." dedi.

Dodon, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri'nde yaptığı konuşmada, Moldova'nın Transdinyester bölgesi sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Moldova Anayasası'ndaki tarafsızlık ilkesinin önemine işaret ederek, "Ülkenin tarafsızlık statüsü ile ilgili şüphe uyandırma girişimleri, Moldova halkına yapılan düşmanca bir eylemdir. Bu tür yaklaşımlar, ülkedeki iç anlaşmazlıkları kötüleştirir." diye konuştu.

Transdinyester meselesinin çözülmesi gerektiğini vurgulayan Dodon, "Transdinyester sorununun çözümü önceliğimizdir. Bu sorun, Moldova'nın tarafsız olma statüsünün korunmasıyla çözülebilir." dedi.

Dodon, Rusya'nın Transdinyester bölgesinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan cephanenin imha edilmesi konusundaki girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "2003'ten bu yana ilk kez atılan bu adım, Transdinyester sorunu çözümü ve bölgedeki güvenliğin sağlanması konusunda belirleyici olabilir." değerlendirmesinde bulundu.