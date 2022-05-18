Transeksüel OnlyFans modelinden şaşırtan itiraf! “Ailem beni reddetti ama umrumda değil”

Manchestar’da yaşayan 28 yaşındaki OnlyFans fenomeni sadece 18 aydır içerik üreticiliği yapmasına rağmen kısa sürede popüler olduğunu ve servet kazandığını söyledi. Son olarak ayaklarının fotoğraflarını 10 bin sterline (yaklaşık 197 bin TL) sattığını itiraf eden Healy, garsonluktan istifa ederek OnlyFans kariyerini başlattı. Ailesinden sakladığı OnlyFans sayfasını saklayan model Alexis Healy, ebeveynlerinin durumu fark etmesi üzerine büyük bir tepkiyle karşılaştığını söyledi.

“BİR AN BİLE PİŞMAN OLMADIM”

OnlyFans’ın son dönemde popüler olmasıyla beraber binlerce kullanıcı arasında fark edilmesinin zor olduğunu anlatan Healy, “Ailem öğrendiklerinde mutlu olmadı. Benim yetişkin film yıldızı olduğumu düşündüler. Sanıldığı kadar kolay olmadığını söylemem gerekir. 10 saatimi bilgisayarın başında geçiriyorum. OnlyFans'ta tamamen solo içerik oluşturucular bulmanızın çok yaygın olduğunu düşünmüyorum. Hala bir garsonluk işinde ya da nefret ettiğim bir işte çalışmak zorunda olabilirdim” dedi.

18 aylık kazancının toplam 200 bin sterline (3 milyon 951 bin TL) ulaştığını dile getiren Healy, “Verdiğim karardan bir an bile pişman olmadım. OnlyFans’ta popüler olmam bir tesadüftü ve iki elimle bu fırsatı yakaladım. Ailemin ya da yakın çevremin söylediklerini dikkate almıyorum” diye konuştu.



