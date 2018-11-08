"Transist İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı" başladı

Ulaşım sektöründe yeni bakış açıları kazandırmayı hedefleyen ve 2 gün sürecek kongrede; "Ulaşım Modlarında Sürdürülebilir Ekonomik Çözümler: Etkin ve Verimli Uygulamalar", "Ulaştırma Mühendisliğinde Kritik Nokta: Tasarım ve Kapasite Yönetimi", "Mega Şehirlerde Ulaşım Planlama: Trafik Sıkışıklığı ve Talep Yönetimi ile Bütünleşik Ulaşım Ağı" ve "Şehir İçi Hareketlilik İçin Temel Unsur: Transfer Merkezleri" başlıklı paneller düzenlenecek.

Her yıl geleneksel olarak İstanbul'da düzenlenen etkinlikte bu sene; 4C temasıyla maliyet (cost), kapasite (capacity), sıkışıklık (congestion), bağlantı (connection) konuları ele alınacak. Kongre ve fuarda yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişi sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen birçok kamu kurum kuruluş ve firmanın desteklediği fuarda, ulaşım sektöründe yeni ürün ve teknolojiler sergilenirken, kongrede ulusal ve uluslararası katılımcılar deneyim ve projelerini paylaşılacak.

İSTANBUL (AA) - Ulaşım sektöründeki yeni ürün, teknoloji ve bakış açıklarının tartışılacağı "Transist İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı", İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Pek çok yerli ve yabancı kişinin konuk olacağı kongrede, Prof. Dr. İlber Ortaylı, "İstanbul'un Ulaşım Tarihi ve Günümüze Kadar Olan Yolculuğu" konusunda konuşacak.

Toplu ulaşım sektörünün sorunlarına farklı bakış açıları getirmeyi hedefleyen kongre kapsamında ana oturumların yanı sıra akademik oturumlar ve çalıştaylar da düzenlenecek.

Ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve başarılı kurumların teşvik edilmesi amacıyla iki yılda bir yapılan "TRANSİST Proje Yarışması" kapsamında dereceye girenler ödüllendirilecek.

Kongre ve fuar, 10 Kasım Cumartesi sona erecek.

