Transparan elbise trendine büyük beden fenomen Olive Messina'de uydu! Vücut hatlarını belli eden elbisesi olay yarattı

Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Olivia Messine büyük beden kadınlara ilham olmak için sıklıkla sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim son olarak ise siyah transparan kıyafetiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Messine’in paylaşımı hayranlarını büyülemeyi başardı.

VÜCUT HATLARINI SERGİLEDİ

Transparan siyah kıyafetinin içine siyah bir iç çamaşırı takımı giyerek poz veren fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin cesaretini tebrik ederken kendilerine ilham olduğunu da söyledi. Messine’in gönderisine yorum yağdı.