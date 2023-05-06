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Transparan elbise trendine büyük beden fenomen Olive Messina'de uydu! Vücut hatlarını belli eden elbisesi olay yarattı

06.05.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken büyük beden model Olivia Messina transparan trendine uydu. Fenomen isim transparan kıyafetiyle verdiği pozda cesurca vücut hatlarını ortaya çıkarttı.

Transparan elbise trendine büyük beden fenomen Olive Messina'de uydu! Vücut hatlarını belli eden elbisesi olay yarattı

Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Olivia Messine büyük beden kadınlara ilham olmak için sıklıkla sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim son olarak ise siyah transparan kıyafetiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Messine’in paylaşımı hayranlarını büyülemeyi başardı.

VÜCUT HATLARINI SERGİLEDİ

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Transparan siyah kıyafetinin içine siyah bir iç çamaşırı takımı giyerek poz veren fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin cesaretini tebrik ederken kendilerine ilham olduğunu da söyledi. Messine’in gönderisine yorum yağdı.

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sosyal medya fenomen büyük beden transparan

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