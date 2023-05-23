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  4. Transparan giyen Ala Tokel dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu güzellik halis mi”

Transparan giyen Ala Tokel dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu güzellik halis mi”

23.05.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel cesur pozları ve Youtube hesabından yayınladığı videolarla sık sık gündem oluyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ala Tokel transparan giyip dekolteli poz verdi. Ünlü ismin takipçileri dekolteli fotoğrafları adeta beğeni yağmuruna tuttu.

Transparan giyen Ala Tokel dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu güzellik halis mi”

Bir dönem Survivor 2021’de yarışan ve performansıyla dikkat çeken Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Ala Tokel, Cannes Film Festivali'ne gitti. İddialı bir seçim yapan Tokel transparan elbisesiyle büyüledi.

1994 doğumlu olan Tokel’in pozlarına takipçileri "Bu güzellik halis mi", "Olaysın", "Daha neler", "Ala Tokel farkı" yorumlarında bulundu.

ala-tokel-dekolteli-poz

Çektiği vloglar ve makyaj videoları ile beğeni kazanan Tokel, 2018 yılından beri sosyal medyanın tanınan isimleri arasında bulunuyor.

ala-tokel-güzelliğiyle-büyüledi

Ünlü fenomenin paylaşımlarını beğenenler arasında Buse Plan, Berrak Tüzünataç, Oğuzhan Uğur ve Danla Bilic'te yer aldı.

ala-tokel-dekolteli-poz-verdi

2017 yılında Eren Bülbül ile evlenen Ala Tokel, bir süre evli kaldıktan sonra boşandıklarını açıkladı.

ala-tokel

Genç fenomen, bu evliliğinin ardından Survivor'ın yakışıklı yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşadı.

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Instagram hesabında 581 bin takipçisi bulunan Tokel, Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya eğitimi aldı.

ala-tokel-göğüs-dekolteli-poz

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Ala Tokel sosyal medya film festivali

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