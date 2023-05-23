Transparan giyen Ala Tokel dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu güzellik halis mi”

Bir dönem Survivor 2021’de yarışan ve performansıyla dikkat çeken Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Ala Tokel, Cannes Film Festivali'ne gitti. İddialı bir seçim yapan Tokel transparan elbisesiyle büyüledi.

1994 doğumlu olan Tokel’in pozlarına takipçileri "Bu güzellik halis mi", "Olaysın", "Daha neler", "Ala Tokel farkı" yorumlarında bulundu.

Çektiği vloglar ve makyaj videoları ile beğeni kazanan Tokel, 2018 yılından beri sosyal medyanın tanınan isimleri arasında bulunuyor.

Ünlü fenomenin paylaşımlarını beğenenler arasında Buse Plan, Berrak Tüzünataç, Oğuzhan Uğur ve Danla Bilic'te yer aldı.

2017 yılında Eren Bülbül ile evlenen Ala Tokel, bir süre evli kaldıktan sonra boşandıklarını açıkladı.

Genç fenomen, bu evliliğinin ardından Survivor'ın yakışıklı yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşadı.

Instagram hesabında 581 bin takipçisi bulunan Tokel, Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya eğitimi aldı.