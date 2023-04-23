Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve başrollerini Serra Pirinç, Kaan Miraç Sezen, Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı Tozluyaka dizisinde Hazal karakterine hayat veren Çağla Şimşek sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Güzel oyuncunun transparan kıyafetli fotoğrafına beğeni yağdı.

20 yaşındaki ünlü isim fotoğrafına “Bayramımız kutlu olsun! Sevdiklerimizle beraber geçireceğimiz nice güzel bayramlara” notunu düştü.

Çağla Şimşek’in fotoğrafına yorum yapanlar arasında Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşı Ecem Çalhan da yer aldı.

Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan Çağla Şimşek’in rol aldığı diziler arasında Elveda Derken, Hayat Devam Ediyor, Küçük Gelin ve Kayıp Prenses de bulunuyor.



