MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

23.04.2023 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Fox TV ekranlarında yayınlanan Tozluyaka dizisinde rol alan Çağla Şimşek dizide Hazal karakterine hayat vermişti. Güzelliği ile dikkat çeken Şimşek transparan kıyafetiyle göğüs dekolteli poz verdi.

Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve başrollerini Serra Pirinç, Kaan Miraç Sezen, Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı Tozluyaka dizisinde Hazal karakterine hayat veren Çağla Şimşek sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Güzel oyuncunun transparan kıyafetli fotoğrafına beğeni yağdı.

çağla-şimşek

20 yaşındaki ünlü isim fotoğrafına “Bayramımız kutlu olsun! Sevdiklerimizle beraber geçireceğimiz nice güzel bayramlara” notunu düştü.

transparan-giyen-çağla-şimşek

Çağla Şimşek’in fotoğrafına yorum yapanlar arasında Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşı Ecem Çalhan da yer aldı.

çağla-şimşek-dekolteli-poz-verdi

Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan Çağla Şimşek’in rol aldığı diziler arasında Elveda Derken, Hayat Devam Ediyor, Küçük Gelin ve Kayıp Prenses de bulunuyor.

çağla-şimşek-1

çağla


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan giyip süper minisiyle poz verdi! “Bu güzellik çok fazla”Transparan giyip süper minisiyle poz verdi! “Bu güzellik çok fazla”
İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken seçim açıklamasıİbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken seçim açıklaması
İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dediİddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şimşek sosyal medya dekolte yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

'Değmez' diyerek açıkladı: Bir fotoğraf, pusulayı musulayı yıkar

'Değmez' diyerek açıkladı: Bir fotoğraf, pusulayı musulayı yıkar

Son 3 haftaya 3 puan önde giriyor

Son 3 haftaya 3 puan önde giriyor

Erdoğan "14 Mayıs'ta görevi bize verirseniz" diyerek duyurdu

Erdoğan "14 Mayıs'ta görevi bize verirseniz" diyerek duyurdu

Vahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kesti

Vahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kesti

Suriye'den getirip tanesi 90 bin liradan satıyorlarmış!

Suriye'den getirip tanesi 90 bin liradan satıyorlarmış!

Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı: SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi maaşı...

Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı: SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi maaşı...

İlginizi Çekebilir

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.