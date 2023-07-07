MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Transparan giyen Camila Cabello dekolteli pozuyla büyüledi! Arkasını dönünce…

Transparan giyen Camila Cabello dekolteli pozuyla büyüledi! Arkasını dönünce…

07.07.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shawn Mendes ile olaylı ilişkisiyle uzun süre gündemden düşmeyen Camila Cabello transparan pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Transparan giyen Cabello dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Transparan giyen Camila Cabello dekolteli pozuyla büyüledi! Arkasını dönünce…

Güzelliği ile nefes kesen isimlerden biri olan Camila Cabello iddialı pozlarıyla ilgi odağı oldu. Farklı transparan kıyafetleri tercih ettiği pozlarını peş peşe paylaşan Cabello dekoltesiyle büyüledi.

camila

26 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı. Cabello'nun takipçileri "Aşk", "Çok güzelsin", "Çarpıcı" yorumlarında bulundu.

camila1

Ünlü isim paylaşımında yer verdiği bir diğer elbisesini daha önce giydiğinde "Kelebek gibi hissediyorum" demişti.

camila2

Kübalı şarkıcı Fransa'da düzenlenen bir defileye katıldığı dekolteli elbisesiyle damga vurmuştu.

camila4

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Camila Cabello sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

camila-cabello-dekoltesiyle-büyüledi

Ünlü ismin Instagram hesabında 67 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

son

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teknede sere serpe uzandı! Bikinili pozları...Teknede sere serpe uzandı! Bikinili pozları...
Sevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldiSevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldi
Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktıHavaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
Camila Cabello sosyal medya dekolte yaşında kelebe

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Akrebe ip bağlayıp gezdirdi, sarı kız örümceği ile sohbet etti
Akrebe ip bağlayıp gezdirdi, sarı kız örümceği ile sohbet etti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üzerinde yürüyorlardı! Öyle bir şey çıktı ki...

Üzerinde yürüyorlardı! Öyle bir şey çıktı ki...

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.