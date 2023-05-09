Transparan giyen Demet Akalın mini elbiseli pozuyla dikkat çekti! “Nasıl tarz, nasıl farklı”

Birçok başarılı şarkıya imza atan Demet Akalın sahne kıyafetleri ve gündeme dair açıklamaları ile de adından söz ettiriyor. En son sahne için simsiyah uzun bir elbise tercih eden Akalın açıklamaları ile gündem olmuştu. Ünlü ismin son sahnesinde giydiği transparan kıyafeti olay oldu.

51 yaşındaki Demet Akalın'a yorum yapanlar arasında Survivor'ın eski sezon yarışmacılarından olan Nagihan Karadere de yer aldı.

Karadere paylaşıma “Zarafetin ve şıklığın… Siyah senin rengin çok güzelsin hem de çok” yorumunda bulundu.

Akalın'ın diğer takipçileri ise “Siyah senin rengin”, “Nasıl tarz, nasıl farklı”, “Sahne senin taç senin” yorumunu yaptı.



