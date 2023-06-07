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Transparan giyen Didem Soydan dekolteli pozuyla büyüledi!

07.06.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Didem Soydan yer aldığı projeler, özel hayatı ve sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Transparan giyen Soydan bir çekimden dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına yorum yapanlar arasında Şeyma Subaşı da yer aldı.

Transparan giyen Didem Soydan dekolteli pozuyla büyüledi!

Cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda bir çekimden pozlarını paylaştı. Transparan giyen Soydan dekolteli pozlarıyla adeta nefes kesti.

didem-soydan

39 yaşındaki Didem Soydan'ın paylaşımına yorum yapanlar arasında Şeyma Subaşı, Kerimcan Durmaz ve Şevval Şahin de yer aldı.

transparan-giyen-didem-soydan

Ünlü ismin pozlarına takipçileri “Çuval giyse yine yakışır”, “Olaysın”, “Her halin güzel”, “Sen güzel olan her şeyin bir fazlasısın”,” Türkiye’nin en güzel kadını” yorumunda bulundu.

didem-soydan-dekolteli-poz

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Didem Soydan sık sık cesur pozlar veriyor.

didem-soydan-göğüs-dekolteli-pozuyla-nefes-kesti

Ünlü modelin Instagram hesabında 732 bin takipçisi bulunuyor.

didem-soydan-dekolteli-poz-verdi

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