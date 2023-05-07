Transparan giyen İrem Derici göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!

Survivor’ın eski sezon yarışmacılarından olan Atakan Işıktutan ile mutlu bir beraberlik yaşayan İrem Derici sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Güzelliği ile nefes kesen Derici, transparan giyip dekolteli poz verdi.

Derici’nin “Dantellenmiş geceler, kan kırmızı ojeler” notuyla paylaştığı pozlarına yorum yapanlar arasında sevgilisi Atakan Işıktutan da yer aldı. Işıktutan, “İnanılmaz” yorumunu yaptı.

36 yaşındaki ünlü ismin takipçileri ise “Manken gibisin”, “Olay”, “Güzellik halis mi”, “Çok fazla” yorumunda bulundu.

İrem Derici’nin iddialı pozlarını beğenenler arasında Zeynep Bastık, Demet Akalın ve Pelin Öztekin de yer aldı.

Instagram hesabında 8,6 milyon takipçisi bulunan Derici sık sık iddialı pozlarını paylaşıyor.



