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Transparan giyen Rita Ora dekolteli pozuyla mest etti!

13.06.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel şarkıcı Rita Ora, dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İçerisine sadece iç çamaşırı giyen Ora transparan elbisesiyle adeta büyüledi.

Transparan giyen Rita Ora dekolteli pozuyla mest etti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora yalnızca şarkılarıyla değil, güzelliğiyle de sık sık gündem oluyor. En son saunada üstsüz pozlarıyla adından söz ettiren Ora transparan giyip dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

transparan-giyen-rita-ora-göğüs-dekolteli-poz-verdi

Açıklamasında "Bu yılki yaz şovları beni heyecanlandırdı" cümlesine de yer veren Rita Ora'nın cüretkar tarzına beğeni ve yorum yağdı.

rita-ora-dekolteli-pozuyla-büyüledi

2012 yılından beri profesyonel olarak müzikle uğraşan güzel şarkıcının pozlarına takipçileri "Bu elbise çok güzel", "Muhteşem", "Bu Shakira saç stilini çok seviyorum", "Çarpıcı görünüyorsun" yorumlarında bulundu.

transparan-giyen-rita-ora-dekoltesiyle-dikkat-çekti

Kosova doğumlu Rita Ora, babasının sahibi olduğu barda sahne alarak şarkıcılığa başladı. Ünlü isim, genç yaşına rağmen kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

rita-ora-göğüs-dekoltesiyle

Geçtiğimiz ocak ayında evlenen Ora, mutlu birliktelik için karşılıklı zaman ayırmanın önemli olduğunu vurgulamıştı.

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rita-ora-bikinili-poz

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