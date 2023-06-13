Transparan giyen Rita Ora dekolteli pozuyla mest etti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora yalnızca şarkılarıyla değil, güzelliğiyle de sık sık gündem oluyor. En son saunada üstsüz pozlarıyla adından söz ettiren Ora transparan giyip dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Açıklamasında "Bu yılki yaz şovları beni heyecanlandırdı" cümlesine de yer veren Rita Ora'nın cüretkar tarzına beğeni ve yorum yağdı.

2012 yılından beri profesyonel olarak müzikle uğraşan güzel şarkıcının pozlarına takipçileri "Bu elbise çok güzel", "Muhteşem", "Bu Shakira saç stilini çok seviyorum", "Çarpıcı görünüyorsun" yorumlarında bulundu.

Kosova doğumlu Rita Ora, babasının sahibi olduğu barda sahne alarak şarkıcılığa başladı. Ünlü isim, genç yaşına rağmen kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Geçtiğimiz ocak ayında evlenen Ora, mutlu birliktelik için karşılıklı zaman ayırmanın önemli olduğunu vurgulamıştı.



