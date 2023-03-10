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Transparan giyen Rita Ora dekoltesinin her detayını paylaştı

10.03.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından cesur pozlarını takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. Şarkıcı son olarak transparan elbisesiyle dikkat çekti. Göğüs dekoltesini ise paylaşmaya doyamadı.

Transparan giyen Rita Ora dekoltesinin her detayını paylaştı

İngiliz şarkıcı Rita Ora, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Trasparan ve göğüs dekolteli tarzı ile kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı iddialı stiliyle yine adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı transparan ve göğüs dekolteli elbiseleriyle sosyal medyayı salladı. Cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

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Takipçileri; 'Aman Tanrım', 'Harika', 'Seni seviyoruz güzelim' gibi yorumlarda bulundular.

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Güzel şarkıcının Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi mevcut.

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Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya gelen Rita Ora, 26 Kasım 1990 yılında doğdu. Babası Besnik Sahatçiu, annesi ise Vera Sahatçiu'dur.

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Arnavut olan Rita Ora, doğduktan bir yıl sonra İngiltere'ye taşındı. 32 yaşında olan şarkıcının Elana ve Don adında iki kardeşi vardır.

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Şarkıcılık yapan Rita Ora, aynı zamanda oyunculuk ile de ilgileniyor. Spivs, Grinin Elli Tonu gibi filmlerde rol aldı.

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