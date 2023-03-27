Transparan giyen Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı mini etekli poz verdi

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor ile tanınan Nisa Bölükbaşı 2020 ve 2022 sezonlarında yarıştı. All Star’da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı’nın bu başarısı uzun süre gündem olmuştu. Yarışma arkadaşlarından olan Makbule Şakalakoğlu ile festivale giden ünlü ismin dekolteli pozuna beğeni yağdı.

Makbule Şakalakoğlu ve Nisa Bölübaşı’nın fotoğraflarına takipçileri “Çok güzelsiniz”, “Harikasınız kızlar”, “Güzelliğinize bayıldım”, “Arkadaşlığınız daim olsun” yorumlarında bulundular.

1998 doğumlu olan Nisa Bölükbaşı Prag’da dünyaya geldi. Başarılı bir spor kariyerine sahip olan ünlü isim adını Survivor ile duyurdu.

Bir dönem Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Bölükbaşı daha sonra Survivor’da yarışan Ogeday Girişken ile beraber oldu.



