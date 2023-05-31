Transparan giyen Zeynep Alkan bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Ünlü komedyen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan en son Survivor’daki performansı ile dikkat çekmişti. Geçtiğimiz aylarda elendikten sonra Türkiye'ye dönen Alkan bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

24 yaşındaki ünlü ismin pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçileri Alkan'a olumlu yorumlar yaparken bazı takipçileri ise eleştiride bulundu.

Zeynep Alkan'a takipçileri "Kıyafetini beğenmedim", "Bu ne güzellik", "Fazlasın", "Sen mucizesin" yorumlarında bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

Alkan'ın Instagram hesabında 571 bin takipçisi bulunuyor.



