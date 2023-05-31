MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Transparan giyen Zeynep Alkan bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Transparan giyen Zeynep Alkan bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

31.05.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’ın son sezonunda yarışan ve performansı ile dikkat çeken Zeynep Alkan yarışmadan elenip Türkiye'ye döndükten sonra sosyal medya hesabını tekrar aktif kullanmaya başladı. Transparan giyen Alkan bikinili pozuyla nefes kesti.

Transparan giyen Zeynep Alkan bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Ünlü komedyen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan en son Survivor’daki performansı ile dikkat çekmişti. Geçtiğimiz aylarda elendikten sonra Türkiye'ye dönen Alkan bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

zeynep-alkan-bikinili-poz

24 yaşındaki ünlü ismin pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçileri Alkan'a olumlu yorumlar yaparken bazı takipçileri ise eleştiride bulundu.

transparan-giyen-zeynep-alkan-bikinili-poz-verdi

Zeynep Alkan'a takipçileri "Kıyafetini beğenmedim", "Bu ne güzellik", "Fazlasın", "Sen mucizesin" yorumlarında bulundu.

zeynep-alkan

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

zeynep-alkan-dekolteli-poz

Alkan'ın Instagram hesabında 571 bin takipçisi bulunuyor.

zeynep-alkan-göğüs-dekoltesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2000’lere damga vurmuştu! Son haliyle ağızları açık bıraktı2000’lere damga vurmuştu! Son haliyle ağızları açık bıraktı
Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"
Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'a olay sözler! “Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu?”Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'a olay sözler! “Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu?”
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Alkan Hamdi Alkan hamdi yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal açıkladı

Arda Güler'den ilginç sözler! ''Kendi elimizle...''

Arda Güler'den ilginç sözler! ''Kendi elimizle...''

Kötü ve ağır koku tüm ilçeyi sardı! "Görmesek dahi anlıyoruz"

Kötü ve ağır koku tüm ilçeyi sardı! "Görmesek dahi anlıyoruz"

Şampiyonluk Avrupa'da böyle yankılandı: Geç olması hiç olmamasından iyidir!

Şampiyonluk Avrupa'da böyle yankılandı: Geç olması hiç olmamasından iyidir!

Çılgın Dondurmacı'nın mini etekli müşterisiyle dansı olay oldu!

Çılgın Dondurmacı'nın mini etekli müşterisiyle dansı olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.