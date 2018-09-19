HABER

Transparan şov! Ne kilolarını, ne de selülitlerini umursadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

Felicity Hayward isimli büyük beden model kendisine "şişman" deyip, alay edenlere iddialı giyimiyle yanıt verdi.

Kendine olan güvenini ve ardından söylenenleri umursamadığını giydiği kıyafetle kanıtlayan kıvrımlı model, geceye damga vurdu.

Kıvrımlı modelden transparan şov

1 / 14

Son dönemde moda dünyasında sayıları ve etkinlikleri giderek artan büyük beden modellerden biri olan Felicity Hayward, eleştirilere böyle yanıt verdi.
2 / 14

29 yaşındaki Hayward, Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinliğin konukları arasındaydı. Yarı transparan bir tulum giyen Hayward, mekana girerken yoldan geçenlerin de ilgi dolu bakışlarıyla karşılaştı. Felicity Hayward, fotoğrafçılara gülümseyip meraklı bakışlara aldırmadan etkinlik mekanına doğru ilerledi.
3 / 14

Felicity Hayward, geçtiğimiz az içinde fazla kiloları yüzünden karşılaştığı davranışla gündeme gelmişti. Bir plajda güneşlenirken Hayward'ı görüp fotoğraflarını çeken bir çift, modelin kilolarıyla da alay etmişti.
4 / 14

Hayward da bunun üzerine Twitter hesabından "Benim vücudum da senin vücudun kadar değerli" mesajını paylaşmıştı. 
5 / 14

Hayward, yine olayla ilgili olarak " Hayatımı en güzel şekilde yaşayacağım. Siz de kendi özgüvensizliğinizle mücadele edebilirsiniz" mesajını da paylaşmıştı.  
6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Felicity Hayward kilo Büyük beden model model

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çileklere iğne koyan şüpheli yakalandı!

Çileklere iğne koyan şüpheli yakalandı!

Yeni doğan bebeğini satarken yakalandı!

Yeni doğan bebeğini satarken yakalandı!

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

ABD'den YPG açıklaması: Parçası olmayacaklar

ABD'den YPG açıklaması: Parçası olmayacaklar

Bu kez sınır tanımadı! Üstsüz fotoğraf paylaştı

Bu kez sınır tanımadı! Üstsüz fotoğraf paylaştı

Otelden atılan üç Çinli turistin 'şovu' iki ülkeyi gerdi

Otelden atılan üç Çinli turistin 'şovu' iki ülkeyi gerdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.