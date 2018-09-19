Transparan şov! Ne kilolarını, ne de selülitlerini umursadı!

Kendine olan güvenini ve ardından söylenenleri umursamadığını giydiği kıyafetle kanıtlayan kıvrımlı model, geceye damga vurdu.

Kıvrımlı modelden transparan şov

1 / 14 Son dönemde moda dünyasında sayıları ve etkinlikleri giderek artan büyük beden modellerden biri olan Felicity Hayward, eleştirilere böyle yanıt verdi.

2 / 14 29 yaşındaki Hayward, Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinliğin konukları arasındaydı. Yarı transparan bir tulum giyen Hayward, mekana girerken yoldan geçenlerin de ilgi dolu bakışlarıyla karşılaştı. Felicity Hayward, fotoğrafçılara gülümseyip meraklı bakışlara aldırmadan etkinlik mekanına doğru ilerledi.

3 / 14 Felicity Hayward, geçtiğimiz az içinde fazla kiloları yüzünden karşılaştığı davranışla gündeme gelmişti. Bir plajda güneşlenirken Hayward'ı görüp fotoğraflarını çeken bir çift, modelin kilolarıyla da alay etmişti.

4 / 14 Hayward da bunun üzerine Twitter hesabından "Benim vücudum da senin vücudun kadar değerli" mesajını paylaşmıştı.

5 / 14 Hayward, yine olayla ilgili olarak " Hayatımı en güzel şekilde yaşayacağım. Siz de kendi özgüvensizliğinizle mücadele edebilirsiniz" mesajını da paylaşmıştı.

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