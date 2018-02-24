MAGAZİN

Transparanın en kötü hali!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2018 17:07 | Son Güncelleme

'Big Brother' (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla adını duyuran Lisa Appleton, bu defa transparan kıyafetiyle dikkat çekti.

Bu nasıl dekolte böyle!

Lisa Appleton

1 / 12

'Big Brother' (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla adını duyuran Lisa Appleton, Manchester'da transparan kıyafetiyle dikkat çekti.

'Big Brother' (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla adını duyuran Lisa Appleton, Manchester'da transparan kıyafetiyle dikkat çekti.
2 / 12

Daha önce pek çok skandalla adını duyuran şov yıldızı bu defa giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Daha önce pek çok skandalla adını duyuran şov yıldızı bu defa giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
3 / 12

İngiltere’nin çok izlenen reality şov programı ‘Big Brother’la yıldızı parlayan Lisa Appleton daha önce de iç çamaşırıyla çöp dökmeye çıkmasıyla magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

İngiltere’nin çok izlenen reality şov programı ‘Big Brother’la yıldızı parlayan Lisa Appleton daha önce de iç çamaşırıyla çöp dökmeye çıkmasıyla magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.
4 / 12

İşte çok konuşulan o fotoğraflar...

İşte çok konuşulan o fotoğraflar...
5 / 12

6 / 12

7 / 12

8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
big brother Lisa Appleton

En Çok Okunan Haberler

Çocukların velayeti kimde kalacak

Çocukların velayeti kimde kalacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

Suriye'de ateşkes kararı Afrin operasyonunu etkileyecek mi?

Suriye'de ateşkes kararı Afrin operasyonunu etkileyecek mi?

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor'da büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı

Eliz Sakuçoğlu yine çok cesur!

Eliz Sakuçoğlu yine çok cesur!

Emel Sayın hastaneye kaldırıldı

Emel Sayın hastaneye kaldırıldı

Kocam nazara geldi

Kocam nazara geldi

Yasmin Erbil'den jakuzi pozu!

Yasmin Erbil'den jakuzi pozu!

YouTube kanalı açıyor

YouTube kanalı açıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.