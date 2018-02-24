Transparanın en kötü hali!

Lisa Appleton
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'Big Brother' (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla adını duyuran Lisa Appleton, Manchester'da transparan kıyafetiyle dikkat çekti.
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Daha önce pek çok skandalla adını duyuran şov yıldızı bu defa giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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İngiltere’nin çok izlenen reality şov programı ‘Big Brother’la yıldızı parlayan Lisa Appleton daha önce de iç çamaşırıyla çöp dökmeye çıkmasıyla magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.
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İşte çok konuşulan o fotoğraflar...
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