Transparanın en kötü hali!

Bu nasıl dekolte böyle!

Lisa Appleton

1 / 12 'Big Brother' (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla adını duyuran Lisa Appleton, Manchester'da transparan kıyafetiyle dikkat çekti.

2 / 12 Daha önce pek çok skandalla adını duyuran şov yıldızı bu defa giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

3 / 12 İngiltere’nin çok izlenen reality şov programı ‘Big Brother’la yıldızı parlayan Lisa Appleton daha önce de iç çamaşırıyla çöp dökmeye çıkmasıyla magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

4 / 12 İşte çok konuşulan o fotoğraflar...

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