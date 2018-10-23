Türkiye'de organ nakli konusunda başarılı çalışmaların gerçekleştirildiğini ancak organ bağışı konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Tüzüner, "Ülkemizde çok sayıda organ bekleyen hasta var ama elimizde organ yok. Organ bulunuyor, bir insandan alıp, başka bir insana naklediyoruz, ancak bu kez de dokunun reddi gibi sıkıntılar yaşanıyor." dedi.

Tüzüner, 75 yaş sınırın da uzatılması için tıp dünyasının önemli adımlar attığına işaret ederek, yaşlanan dokuların yerine yenisinin konmasına yönelik önemli çalışmalar olduğunu bildirdi.

Kongreye katılan ve üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile yapay organ üretimine ilişkin sunum yapan Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Acar Tüzüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1800'lü yıllarda insan ömrü ortalama 45 iken, tıptaki gelişmelerle günümüzde insan ömrünün 75 yaşına kadar uzadığını söyledi.

Antalya'da düzenlenen 1. Uluslararası Organ Nakli Ağı Kongresi'nde, organ nakli için sırada bekleyen binlerce hastanın hayatını kurtaracak üç boyutlu (3D) yazıcı teknolojisi ile kalp, böbrek, akciğer, karaciğer gibi yapay organların üretilmesine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Organ nakli konusunda en ilerici çözümlerden birinin doku mühendisliğiyle yapay organlar üretip, insanlara hem kendi dokularıyla barışık organlar nakletmek, hem de ihtiyacı gidermek olduğunu anlatan Tüzüner, "Bugün kök hücre ile kas, damar gibi basit dokuları üretebiliyoruz. Ancak hücreleri teker teker birleştirip böbrek, kalp, akciğer, karaciğer gibi daha kompleks organlar haline getiremiyoruz, şimdilik." değerlendirmesini yaptı.

- "15-20 yıl içinde yapay organlar duymaya başlayacağız"

Üç boyutlu yazıcı teknolojisinin bir kağıda resmi basar gibi üç boyutlu şekiller oluşturulmasına imkan verdiğini dile getiren Tüzüner, endüstride plastik, metal gibi çeşitli materyaller kullanılarak daha önceden taranmış cisimlerin kopyalarının yapılabildiğini kaydetti.

Tıp dünyasında da buna benzer bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Tüzüner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kök hücreden elde edilen hücrelerin, bu yazıcıların içine konulması, plastik, metal gibi materyaller yerine hücreler püskürtülerek 3 boyutlu değişik hücreler içeren kompleks organların üretilmesi düşünülüyor. Bunun için değişik çalışmalar var. Bugün mesane kası, damar gibi basit yapısal düzeydeki organları üretmek mümkün, ancak böbrek, karaciğer gibi organların üretilmesi için yürütülen çalışmalar henüz laboratuvar aşamasında. Muhtemelen 15-20 yıl içinde organ nakillerini yapay organlardan duymaya başlayacağız. Belki çok daha hızlı olabilir. Hem dünyada hem Türkiye'de bu teknolojiye ilişkin çalışmalar başladı."