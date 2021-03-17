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Kıskançlık krizinde transseksüel şahsa sokak ortasında ölümüne dayak

17.03.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde transseksüel olduğu öne sürülen kişi, kıskançlık yüzünden çıkan kavgada sokak ortasında öldüresiye dövüldü.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde transseksüel olduğu öne sürülen kişi, kıskançlık yüzünden çıkan kavgada sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Geçtiğimiz gün meydana geldiği belirtilen olayda, transseksüel olduğu iddia edilen M.A. ile R. K. kavga etti. Kavgada R.K., M. A.’yı yere yatırarak darp etmeye başladı. Kıskançlık yüzünden çıktığı ileri sürülen kavga anbean cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin tepkileri üzerine R.K olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, R.K.’yı yakalayıp gözaltına aldı.
Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, R.K.’nin yerdeki M.A.’yı yumruklayarak bağırdığı görüldü. Görüntüleri çeken vatandaşın "Öldürdü. Niye kurtarmıyorlar" sözleri dikkat çekti. Olayı gören vatandaşların tepki göstermesi sonrası şahsın kaçması da görüntülere yansıdı.

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