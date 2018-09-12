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Transseksüellerin evini basıp para ve cep telefonlarını gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, evlerini bastığı transseksüel üç arkadaşın başlarına silah dayayıp 3 bin 430 TL ile cep telefonlarının gasp ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına aldı.

Transseksüellerin evini basıp para ve cep telefonlarını gasp ettiler

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, evlerini bastığı transseksüel üç arkadaşın başlarına silah dayayıp 3 bin 430 TL ile cep telefonlarının gasp ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına aldı.
Olay, dün gece saatlerinde, Yenikent Mahallesi Karasu Caddesi'nde meydana geldi. S.S. isimli kadın, transseksüel 3 arkadaşının yaşadığı eve gitti. Bir süre sonra eve S.S.'nin erkek arkadaşı Ş.P. ve bir arkadaşı geldi. Ş.P. ve arkadaşı, kapıyı açan E.K.'nın başına tabancanın kabzası ile vurdu. Ş.P., silahla tehdit ettiği E.K. ve ev arkadaşları A.K ve M.Ç.'yi bir odaya götürdü. Ş.P., A.K.'nin başına silah dayayarak odasına götürüp çelik kasayı açmasını istedi. Ş.P. kasada bulunan 3 bin TL'yi aldı. A.K. bu sırada Ş.P.'yi odaya iterek kapıyı kilitledi. Ş.P. odanın kilidine tabanca ile ateş ederek açtı, A.K.'yi de arkadaşlarının yanına getirdi. Ş.P. daha sonra M.Ç.'nin çantasında bulunan 430 TL ve iki cep telefonunu gasp etti. Şüphelileri, ardından evden ayrıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp edilen kişilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, polis ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 1
Ş.P.'nin bulunduğu otomobil, tespit edilerek durduruldu. Ş.P. ve yanında bulunan 3 kişi polise direnince arbede çıktı. Arbede sırasında bir polis memurunun sol ayak baş parmağı kırıldı. Polis, Ş.P., M.A. ve H.A. ile F.A. isimli kadınları gözaltına aldı. Ş.P.'nin üzerinde bulunan tabancaya el kondu.
'Nitelikli yağma, kasten yaralama ve görevli memura mukavemet' suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçan S.S. isimli kadının yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Transseksüellerin evini basıp para ve cep telefonlarını gasp ettilerTransseksüellerin evini basıp para ve cep telefonlarını gasp ettiler

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