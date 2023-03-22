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Transseksüellerle aynı evde yaşayan gencin şüpheli ölümü! Bazı haplar...

22.03.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan İran asıllı 30 yaşındaki bir genç transseksüellerle paylaştığı evde fenalaşarak hayatını kaybetti. Gencin arkadaşlarının haber vermesi üzerine ekipler evde inceleme yaptı. İlk araştırmalarda gencin kullandığı bazı haplardan dolayı yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Transseksüellerle aynı evde yaşayan gencin şüpheli ölümü! Bazı haplar...

Antalya’da İranlı 30 yaşındaki bir şahıs, transseksüel arkadaşlarıyla yaşadığı evde hayatını kaybetti. Gencin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, inceleme başlattı.

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BAZI HAPLAR KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın ikinci katında transseksüel arkadaşları ile yaşayan İran vatandaşı Shayan Rastegaran (30) fenalaştı. Arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen sağlık çalışanları, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaşayanların ifadesine başvurdu. Yapılan ilk araştırmada, gencin aldığı bazı haplar sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

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Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Yapılan araştırmada gencin 6 yıl önce Türkiye’ye geldiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya İran trans birey

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