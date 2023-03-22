Transseksüellerle aynı evde yaşayan gencin şüpheli ölümü! Bazı haplar...

Antalya’da İranlı 30 yaşındaki bir şahıs, transseksüel arkadaşlarıyla yaşadığı evde hayatını kaybetti. Gencin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, inceleme başlattı.

BAZI HAPLAR KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın ikinci katında transseksüel arkadaşları ile yaşayan İran vatandaşı Shayan Rastegaran (30) fenalaştı. Arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen sağlık çalışanları, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaşayanların ifadesine başvurdu. Yapılan ilk araştırmada, gencin aldığı bazı haplar sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Yapılan araştırmada gencin 6 yıl önce Türkiye’ye geldiği öğrenildi. (İHA)



