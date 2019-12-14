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’Traşsız köy çocukları kalmasın’

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:07 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı ile bir berber, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ’traşsız köy çocukları kalmasın’ sloganıyla köy köy gezerek çocukları traş ediyorlar.Hizan ilçesinde berber dükkanı olan Maşallah İnan ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cengiz Aslan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında traşsız köy çocukları kalmasın sloganıyla başlattıkları çalışmayla köy köy gezerek çocuklarını traş ediyorlar.

Bitlis’in Hizan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı ile bir berber, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ’traşsız köy çocukları kalmasın’ sloganıyla köy köy gezerek çocukları traş ediyorlar.
Hizan ilçesinde berber dükkanı olan Maşallah İnan ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cengiz Aslan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında traşsız köy çocukları kalmasın sloganıyla başlattıkları çalışmayla köy köy gezerek çocuklarını traş ediyorlar. Proje hakkında İHA muhabirine açıklama yapan muhtar Cengiz Aslan, uzun yıllar ücretli öğretmenlik yapıp dershanelerde çalıştığını, şu anda ise kendi mahallesinde muhtar olarak görev yaptığını söyledi. Çocukların kalplerine dokunmak, onları mutlu etmek kendi vazifeleri olduğunu ifade eden Aslan, “Bundan dolayı Maşallah hocamızla beraber otururken kendisi bir fikir ortaya attı. ‘Köydeki çocukları traş edelim, onları mutlu edelim’ diye bu durumu Kaymakam beye söyleyebilir misin dedi. Konuyla ilgili tamamen gönüllü olduğunu söyledi. Konuyla ilgili iseniz kesinlikle bende varım yardımcı olurum dedim. Elimizden ne gelirse yaparım dedikten sonra kaymakam beye söyledim. Sağolsun kaymakamımız Mustafa Köleoğlu durumu memnuniyetle karşıladı. Böyle bir projeye destekçi olacağını söyledi. Sağolsun desteklerini de esirgemedi. Bizde şu anda köydeki çocukları traş ediyoruz. Saçlarını keserken kalplerine dokunmaya çalışıyoruz, onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız tamamen ücretsizdir ve köylere bazen kendi imkanlarımızla ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.
Daha önce de değişik projelerinin olduğunu söyleyen Aslan, “Örneğin bundan 5 ay önce mahallede ’kitap okuma, kitap sokakta, kitap her yerde’ adı altında bir proje başlatmıştık. İlgi ve katılım bayağı güzel olmuştu. Yine kendi çabamızla tamamen kendi isteğimizle böyle bir durumu başlattık. Nihayetinde çok güzel geçti verimli oldu. Şimdi ise aynı şekilde yine çocukların kalplerine dokunup kültürümüzde iyiliğin olduğunu onlara benimsetip yarın öbür gün onlarında bize aynı şekilde davranmalarını umarak böyle birşey yapıyoruz. Umarım diğer berber arkadaşlarımızda Maşallah hocamız gibi bize destek verirler. Her hafta sonu pazar günleri birkaç köye gidiyoruz oradaki saçı uzamış çocukların saçlarını yapıyoruz. Onları mutlu ediyoruz. Bazen hediyelerle gidiyoruz, onlarla oyunlar oynuyoruz. Nihayetinde çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Destek vermek isteyen arkadaşlarımız var ise biz onları da bekliyoruz. O çocukların mutluluğunu görmelerini istiyoruz. Umarım yarının geleceği olan çocuklarımız ve yarının yaşlıları olan bizler bu gün onları nasıl mutlu ettiysek biliyorum ki aynı şekilde onlarda yarın bizi mutlu edecekler” dedi.
Berber Maşallah İnan ise, “Özellikle buradan ilçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Mahalle muhtarımız Cengiz Aslan’la beraber İnşallah bu projeyi daha fazla bir şekilde geliştirmeye çalışacağız. İnsanları duyarlı bir şekilde bütün arkadaşlarımızı ve bu mesleği bilen bütün arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Bu çocukları mutlu etmek bizim mutluluğumuzdur. İnşallah bu şekilde devam etmiş oluruz. 9 yıla yakın ücretli öğretmenlik yaptım, çocukların kalplerine duygularına dokunmak bizim için bir sevinç kaynağıdır. İnşallah daha da güzel şeyler olacağını düşünüyorum” dedi.

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