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Travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Çinli çocuk turist ile yamaç paraşütüyle tandem yaparak, atladıktan sonra travertenlere düşerek yaralanan pilot Kamil Can Turan (23), taburcu edildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Çinli çocuk turist ile yamaç paraşütüyle tandem yaparak, atladıktan sonra travertenlere düşerek yaralanan pilot Kamil Can Turan (23), taburcu edildi. Travertenlerin üzerinde türbülanslı havaya denk geldiği için kanadın kapandığını söyleyen Turan, o andaki amacının paraşütteki yolcuyu en güvenlik şekilde yere indirmek olduğunu belirtti.
Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan, dün turist Çinli çocukla, Dinamit Tepesi'nden, yaklaşık 450 metre yükseklikten, tandem atlayışı yaptı. Bir süre havada süzülen Turan, inişe geçtiği sırada paraşütün hakimiyetini kaybetti. Turan ve Çinli çocuk, paraşütle travertenlere düştü. Paraşütün düştüğünü görenler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Vatandaşlar da travertenlere tırmanıp, yardım etmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralanan pilot Turan'ı sedyeyle ambulansa taşıdı. Çinli çocuk ise yara almadı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Turan, tedavisinin ardından taburcu edildi.
4 yıldır yamaç paraşütü pilotu olduğunu ifade eden Kamil Can Turan, "Çinli turistle birlikte 450 metre yükseklikteki Dinamit Tepesi'nden uçtuk. Her zamanki rotamızı kullandım. Hava uçmaya müsaitti. Travertenlerin üzerinden geçerken ters bir türbülanslı havaya denk geldik. O sırada kanat kapandı, aldığım eğitim burada kendini gösterdi. Amacım yolcuyu koruyarak, güvenli şekilde indirmekti. En iyi inebileceğim yer travertenlerdi. Sert bir iniş oldu. İnişin ardından hemen yolcuyu kontrol ettim. Kendisinin durumu gayet iyiydi. Daha kötü bir sonuç olabilirdi ama aldığımız eğitimler ve tecrübeden dolayı hafif şekilde atlattık" dedi.
Turan, bir süre dinlendikten sonra Pamukkale'de uçmaya devam edeceğini kaydetti.

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