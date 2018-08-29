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Travesti cinayeti, İzmir'de protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 21:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, Esra A.

Travesti cinayeti, İzmir'de protesto edildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, Esra A. isimli travestinin geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul'da evinin önünde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunması nedeniyle bir araya gelen, aralarında travesti ve eşcinsellerin de bulunduğu grup, olayı protesto etti.
İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan travesti Esra A.'nın, geçtiğimiz Cumartesi saat 08.00 sıralarında, İstiklal Caddesi'ndeki evinin önünde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmasını protesto etmek isteyen yaklaşık 30 kişilik grup, Alsancak'taki Kıbrıs Caddesi'nde bir araya geldi. Aralarında eşcinseller ile travestilerin de olduğu ve ellerinde, 'Kimliklerimiz hafifletici sebep olamaz' ve 'Trans kadınlar, kadındır' dövizleri taşıyan grup, 'Susma haykır, eşcinseller vardı', 'Translara yönelik şiddete son' sloganları attı.
Grup adına basın açıklaması yapan Nora Şenkal, trans kadın cinayetlerine sessiz kalınmasını kabul etmediklerini belirterek, "İstanbul'un göbeğinde işlenen bu cinayetin ve her gün, her gece sokaklarda güvencesiz şekilde çalışırken seks işçilerinin uğradığı saldırıların sorumlusu sadece failler midir? Bu cinayetlerin görünmez kılınmasını kabul etmiyoruz. LGBTİ+ cinayetlerinin failleri yargılanırken, tıpkı kadın cinayetlerinde olduğu gibi 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleriyle faillere güç verilmekte, yeni cinayetlerin ve saldırıların önünü açılmaktadır" dedi.
Grup, okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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Travesti cinayeti, İzmir'de protesto edildiTravesti cinayeti, İzmir'de protesto edildiTravesti cinayeti, İzmir'de protesto edildiTravesti cinayeti, İzmir'de protesto edildi

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