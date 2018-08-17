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TRAVESTİLERLE FUHUŞ PAZARLIĞI YAPAN GENÇ, BALKONDAN DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, bir gencin fuhuş pazarlığı yaptığı iki travestinin kaldığı apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkonundan düştüğü iddia edildi.

ANTALYA'da, bir gencin fuhuş pazarlığı yaptığı iki travestinin kaldığı apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkonundan düştüğü iddia edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen gencin düşme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde olay geçen temmuz ayında meydana geldi. İddiaya göre, geçen temmuz ayında Kışla Mahallesi bir travesti ile fuhuş pazarlığı yapan genç, travestinin aynı mahalledeki evine gitti. Üzerinde açık renk tişört, kot pantolon ve spor ayakkabısı bulunan genç sabaha karşı saat 04.00 sırasında travestinin 2'nci katındaki dairenin balkonundan düştü. Kimliği henüz belirlenemeyen gencin düşme anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde gencin ayakları üzerinde beton zemine düştüğü, sonra başını binanın girişindeki basamağa çarptığı ve yerde kıvrandığı görülüyor. Bir süre yerde yatan gencin daha sonra kalkıp, sekerek olay yerinden uzaklaştığı görüntülerde, travestilerin olay yerine gelerek genci araması, kendilerine tepki gösteren vatandaşlarla tartıştığı yer alıyor.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, düşen genci bulmak için çalışma başlattı.

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