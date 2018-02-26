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Travis Scott’tan Kylie Jenner’a 1.4 milyon dolarlık doğum hediyesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2018 10:19 | Son Güncelleme

Otomobillere olan ilgisiyle tanınan Kylie Jenner'a sevgilisi öyle bir hediye aldı ki!..

Rapçi Travis Scott, üç hafta önce doğum yapan kız arkadaşı Kylie Jenner’a dünyada sadece 500 adet üretilen ve 1.4 milyon dolarlık fiyatıyla dikkat çeken Ferrari’nin LaFerrari model otomobilini hediye etti.

Yok böyle hediye! Dünyada sadece 500 tane var!

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5 Şubat’ta doğum yapan reality show yıldızı Kylie Jenner, çocuğunun babası ve erkek arkadaşı rapçi Travis Scott’un kendisine aldığı doğum hediyesini sosyal medya hesabından takipçilerine açıkladı.
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İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari’nin son modellerinden LaFerrari’nin sürücü koltuğuna geçen 21 yaşındaki Jenner, Kaliforniya’nın Malibu sahillerindeki çektiği videoyu, “doğum hediyem” ifadeleriyle Instagram hesabından 104 milyon takipçisiyle paylaştı.
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950 beygir gücünde motora sahip olan siyah renkli otomobilin dünyada sadece 500 adet üretildiği ifade edilirken değerinin yaklaşık 1.4 milyon dolar olduğu belirtildi.
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Jenner, lüks otomobillere duyduğu ilgiyle tanınıyor.
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Eski erkek arkadaşı şarkıcı Tyga da Jenner’a 18.yaş gününde bir Ferrari, 19. yaş gününde ise Mercedes markalı bir otomobil hediye etmişti.
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Jenner, üç hafta önce dünyaya gelen kızına Stormi ismini verdiklerini açıklamıştı.
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Helal olsun valla
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