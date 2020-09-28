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Travis Scott'tan PlayStation 5 pozu!

OYUN HABERLERİ  | 28.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

PlayStation 5 için bu kez ünlü Rapçi Travis Scott'tan paylaşım geldi. Travis Scott Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda dev sistemini ve ekranını gösterdi. Fakat asıl dikkat çeken şey ise koltuğun üzerinde duran PS5 kolu DualSense'ti.

Travis Scott'tan PlayStation 5 pozu!

PlayStation 5 için gelişmeler tam gaz sürüyor. Tabi Sony'nin hazırlıkları da aynı şekilde devam ediyor. Sony PS5 satışa çıkmadan önce ünlü isimlere PlayStation 5 yollamaya başlamış gibi görünüyor. Zira, Travis Scott'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım bize bunu kanıtlıyor.

TRAVİS SCOTT PS5 KOLU DUALSENSE İLE POZ VERDİ

Ünlü Rapçi Travis Scott, Instagram hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Scott paylaşımında devasa ses sistemini ve ekranını gösterdi. Oyun oynamanın oldukça zevkli olduğu düşünülen bu sistemde asıl dikkat çeken ise koltuğun üzerinde bulunan DualSense kontrolcüsüydü. Bu da Travis Scott'un PS5'e önceden erişim sağladığını gösteriyordu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

I will be playing until the sun up

flame (@travisscott)'in paylaştığı bir gönderi ()

PLAYSTATİON 5 FOTOĞRAFI İLE OYUNCULARI KISKANDIRDI

Ünlü Rapçi paylaşımının açıklamasına yazdığı sözlerle de birçok oyuncuyu kıskandırmayı başardı. PS5'i deneyimlediği anlaşılan Travis Scott, söz konusu paylaşımının altına ise ''Sabaha kadar oynayacağım'' yazdı. PlayStation 5'e erken erişim sağlayan kişilerden birinin Rap sanatçısı Travis Scott olması ise oldukça şaşırtıcı oldu. Zira kendisinin oyun dünyasına en yakın olduğu an Fortnite'ta verdiği konserdi.

PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5 fiyatı 499 dolar olarak açıklandı. Disksiz sürüm PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı ise 399 dolar olacak. Her iki konsol da 19 Kasım'da Türkiye'de satışa sunulacak.

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