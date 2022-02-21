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Travmaları atlatmak için acil...

21.02.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Travmatik olaylar yaşanmasının ardından kişilerde ciddi sorunlara yol açan psikolojik problemler oluşabiliyor. Bu psikolojik problemleri daha kolay çözmek ve oluşmasını engellemek adına travma sonrasında psikolojik ilk yardım yapılması gerekiyor. Travmatik olaylara anında müdahale edilmemesi daha büyük sorunlara yol açabiliyor.

Travmaları atlatmak için acil...

Kişilere göre değişiklik gösteren, travma yaratan pek çok olay bulunuyor. Doğal afetler, şiddet olayları, salgın hastalıklar, istismar olayları ve daha niceleri fiziksel ve psikolojik etkiler travmaya neden olabiliyor. Travmatik etkiler oluşturan bu olaylara anında müdahale edilmediğinde daha büyük sorunlara sebebiyet verebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Esra Savaş, ‘’Psikolojik İlk Yardım (PİY), terapi veya tedavi değildir. Olayı yaşayan kişinin, öncelikli olarak üzerinde hissettiği stresin azaltılması sağlanır. Bu sayede bireyin travma sonrası uyum süreci artar ve hızlanır’’ dedi.

TÜRKİYE EN RİSKLİ ÜLKELER ARASINDA

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AFAD’ın yaptığı açıklamalara göre, 180 ülkenin yer aldığı ‘En Riskli Ülkeler Endeksi’ listesinde Türkiye 113. ülke konumunda bulunuyor. Özellikle 2020 yılında yaşanan doğal afetler, ülkemizde 1940 yılından beri en fazla meteorolojik afetin yaşandığı yıl oldu. Bu durum gösteriyor ki; tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ruhsal ve fiziksel ilk yardım hizmetlerine ihtiyaç oldukça büyük. Akut kriz durumunun hemen ardından yapılacak olan ilk durumdaki sıkıntıyı azaltarak, uyum sürecini artırmayı hedefleyen psikolojik ilk yardım, kişinin daha fazla zarar görmesini engeller. Psikolojik ilk yardım, afet veya terörizme maruz kalan çocuklar, ergenler, ebeveynler/bakıcılar, aileler ve yetişkinlere, ilk müdahale ekipleri ve diğer afet yardım görevlileri tarafından yapılabilmektedir.

PSİKOLOJİK İLK YARDIM ŞOKU ATLAMAK İÇİN ETKİLİ

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Tıpkı birçok eğitim kurumu tarafından verilen ilk yardım dersleri gibi psikolojik ilk yardım eğitimleri de gönüllülük gösteren herkes tarafından alınabiliyor. Özellikle kriz anlarından hemen sonra uygulanan psikolojik ilk yardım, kişinin şok anını daha kolay atlatmasına yardımcı olmakta. İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esra Savaş, gerekli eğitimi alan herkesin, psikolog veya psikiyatrist olması fark etmeksizin, uygulayabileceği bu ilk yardım alanı ile şok içinde olan birçok bireye yardım edilebileceğini belirtti.


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