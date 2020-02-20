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Travmatik cinsel rahatsızlıkların tedavisinde nasıl bir yol izlenir?

Uzm. Dr. Burak Toprak Uzm. Dr. Burak Toprak
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Travmatik bağlı cinsel rahatsızlıkların en yaygın nedenlerinden birisi istismardır. Sözlü ya da fiziksel taciz, tecavüz ve istismar sebebiyle travmatik cinsel rahatsızlıklar yaşayan oldukça çok insan olsa da ne yazık ki bu kişilerin büyük bir kısmı profesyonel destek almıyor. Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, "Travmatik cinsel rahatsızlıkların tedavisinde nasıl bir yol izlenir?" sorusuna açıklık getirdi.

Travmatik cinsel rahatsızlıkların tedavisinde nasıl bir yol izlenir?

Mahalle baskısı olarak da adlandırıldığımız çevrenin öğrendiği zaman oluşturacağı baskının yanı sıra yaşanan travmadan utanmak da tedaviye engel oluyor. Ancak travmatik cinsel rahatsızlıklar kişinin yaşamının her döneminde çeşitli sorunlar yasamasına ve sağlıklı bir hayat kuramamasında büyük rol oynuyor.

UZMAN DESTEĞİ ALINMALI

Travma sonrasında ortaya çıkan cinsel fonksiyon bozuklukları, psikotik tepkiler, öfke sorunları, fobiler, stres bozukluğu ve daha pek çok sorun mutlaka bir uzman tarafından teşhis ve tedavi edilmelidir. Kişinin yaşadığı sorunları paylaşamaması gece terörü ataklarına neden olabileceği gibi aynı zamanda toplumdan uzaklaşma ve kendini soyutlama gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

Travmatik cinsel rahatsızlıkların tedavisinde mutlaka uzman desteği alınmalı ancak kişinin özel alanına saygı duyularak bu destek sağlanmalıdır. Ailenin, eşlerin ya da arkadaşların dahil edildiği bir süreç kişinin ilerleme kaydetmesi açısında oldukça zorlayıcıdır. Bunun yanı sıra kişinin yaşadığı sorunu bilenlerin de uzman ile görüşmesi ve nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini öğrenmeleri gerekir.

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KİŞİSEL ALAN BIRAKILMALI

Travmatik cinsel rahatsızlıkların tedavisinden kişi kesinlikle baskı altında tutulmalı, yaşadığı travma hatırlatılmamalı ya da olayın detaylarını öğrenmek için ısrarda bulunulmamalıdır. Kişi hem kendine hem de çevresine güvensiz bir durumda olduğu için olabildiğince özgür alanda yaşamını devam ettirmesi sağlanmalıdır.

Bu tür durumlarda süreci zamana bırakmak sadece sorunların üzerini örtmek anlamına gelir. Kişisel alan bırakma noktasında da kişinin yalnızlaşmasını ve toplumdan soyutlanmasını engelleyecek adımların atılması önemlidir. Aksi takdirde kendini yalnız ve kimsesiz hisseden bireylerin sorunlarını aşması çok daha zor olur.

Bu noktada travma yaratan olayların bir uzman ile konuşulması ve neden olduğu sorunların detaylı incelenmesi gerekir. Süreçte uzman takibinin olması çevreye ya da kişiye bağlı hataların önüne geçilmesini sağlar ve kişinin travmaya bağlı ortaya çıkan rahatsızlıkları tedavi edilebilir.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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Anahtar Kelimeler:
Travmatik cinsel rahatsızlık, cinsel sorun,

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