İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, eğitim hakkının herkes için temel bir hak olduğunu belirterek, ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun veya olmasın, nereli olursa olsun bu topraklarda bulunuyorsa eğer bizim bu çocuğa eğitimi vermemiz ve bu anlamda gayret göstermemiz gerekiyor.'' dedi. Gül, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Maya Vakfı tarafından Şişli'de bir otelde düzenlenen Travmaya Duyarlı Okul Programı Araştırma Sunum Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülke olarak çok büyük kargaşa ortamının olduğu bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi. Bu alanların özellikle İslam coğrafyası olmasının düşündürücü olduğunu belirten Gül, ''Biz ırkı, cinsiyeti, rengi, dini, inancı ne olursa olsun bütün insanlar barış, kardeşlik, huzur içerisinde yaşasın. Ben bir Müslüman olarak barış ve kardeşlik ortamı ne kadar benim hakkımsa bir Yahudi'nin, bir Hristiyan'ın da hakkıdır. '' diye konuştu. Gül, Türkiye'ye savaştan kaçarak gelen insanlara imkanlar sunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

''Başlangıçta insani yardım çerçevesinde başlayan bu süreç daha sonra gıda, sağlık, güvenlik alanında ve en önemlisi eğitim alanında pek çok faaliyeti bu insanlara sunmakla birlikte büyük, hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. Bizler hamdolsun bununla iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle resmi sıralamada Amerika ve İngiltere'den sonra insani yardım anlamında dünyada üçüncü sırada. Ama nüfus oranı ve milli geliri göz önünde bulundurulduğu zaman dünyada bir numarayız. İnsanlara insani yardım elini uzatma anlamında Türkiye sahip olduğu mali imkanlara göre dünyada en çok yardım yapan, ilgi gösteren bir devlet, bir millet. Bu sürecinde sağlıklı bir şekilde devam etmesi, aynı zamanda sıkıntıların kaynağının da kurutulmasına yönelik meseleyi kökünden halletmek için çabalarında devam ettiğimi hep görüyoruz. İnşallah o günü de o birlikte görürüz.'' - ''Eğitim hakkının herkes için temel bir hak olduğunu inanıyoruz'' Gül, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin turistlik gezi için gelmediğini dile getirdi.

Gelen her bir insanın travma ve sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Gül, ''Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilk günden itibaren çadır kentlerde başlayan eğitim-öğretim sürecini okullarımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yavrularımızın, çocuklarımızın sahip olduğu tüm haklara sahip olacak şekilde çocuklara eğitim hakkını vermek için bakanlık, devlete olarak irademizi ortaya koyduk. Bu sürece destek veren, çabaları esirgemeyen, gayret gösterenlere teşekkür ediyorum. Biz eğitim hakkının herkes için temel bir hak olduğuna inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun veya olmasın, nereli olursa olsun bu topraklarda bulunuyorsa eğer bizim bu çocuğa eğitimi vermemiz ve bu anlamda gayret göstermemiz gerekiyor.'' değerlendirmesinde bulundu. Maya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Esra Özsüer ise vakıflarının amacının doğal afet, terör, savaş, göç gibi psikolojik travmalara maruz kalmış çocukların eğitim sisteminden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak olduğunu belirtti.