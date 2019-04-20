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TREDAŞ, yapay zeka “Enerjik” için gün sayıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 12:00 | Son Güncelleme

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), bir süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka destekli dijital asistanı “Enerjik” ile müşterilerinin talep ve sorularını hızlı ve kaliteli şekilde insan müdahalesi olmadan yanıtlayabilecek.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutan TREDAŞ, yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması “Enerjik” ile elektrik dağıtım sektörüne farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor.

Sektörde ilk “Dijital Asistan” çağrı merkezlerinde yoğunluğu azaltacak
Elektrik dağıtım sektöründe ilk olacak dijital asistan uygulaması ile müşteriler, hem zamandan tasarruf edecek hem de talebini saniyeler içinde iletmiş olacak. Google Asistan uygulaması ile entegre çalışacak olan Enerjik, müşterilerin sesli komutlarını da algılayarak her türlü bilgiyi müşterilere aktarabilecek.
TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, müşteri hizmetleri alanında son yıllarda büyük teknolojik yatırımlar yaptıklarını belirterek, müşterilerine dijital bir deneyim sunmak için dijital asistanı devreye alacaklarını ifade etti.
Dijital asistan uygulamasına, TREDAŞ çalışanlarının yüksek enerjisinden esinlenerek “Enerjik” adı verdiklerini aktaran Bilgili, bölgede çok daha verimli, etkin ve hızlı şekilde hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacaklarını aktardı. Bilgili şöyle konuştu:
"Türkiye’de bütünleşik anlamda şebeke, sayaç ve işgücü yönetimi gibi tüm işlemlerin yapıldığı Operasyon Merkezi’nin hayata geçtiği ilk elektrik dağıtım şirketi olarak dijital asistan Enerjik ile çağrı merkezimizde yapay zekayı sektörde ilk defa kullanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yakın gelecekte enerji sektöründeki birçok firmanın da bu dijital dönüşüme geçebileceğini düşünüyorum."

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